В Копейске под завалами рухнувшей котельной нашли двух погибших

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В Челябинской области под завалами частично рухнувшего здания котельной обнаружены тела двух погибших. По предварительной версии, мужчина и женщина разбирали конструкцию на металлолом, когда обвалились плиты перекрытия. ЧП произошло на территории заброшенной шахты "Подозёрная".

Спасатели обнаружили тела двоих погибших под завалами обрушившейся котельной на территории заброшенной шахты в Челябинской области. Об этом сообщает в субботу "ТВ Центр".

На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники МЧС и кинологи. Сейчас там ведётся разбор завалов. Все работы проходят в режиме повышенной осторожности - есть вероятность дальнейшего обрушения здания.