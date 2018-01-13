ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента

Теги: Политика цик выборы 2018

В России завершен этап выдвижения на выборы президента. В полночь по московскому времени Центральная избирательная комиссия закончила прием документов от претендентов на пост главы государства.

Центральная избирательная комиссия прекратила прием документов от кандидатов в президенты России. Последними необходимые сведения в ЦИК сдали кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Олег Булаев и общественница Ирина Волынец, выдвинутая от "Народной партии России", сообщает "ТВ Центр".

Также Центризбирком на заседании в пятницу официально зарегистрировал кандидатом на пост президента бизнесмена и миллионера Павла Грудинина, который идет на выборы от КПРФ.

Кроме того, члены комиссии утвердили перечни доверенных лиц нескольких кандидатов. У претендента от партии "Яблоко" Григория Явлинского - 17 человек в списке, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 61, у Владимира Путина - 259 доверенных лиц.

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