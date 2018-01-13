США признали ядерное преимущество России

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Москва имеет большое преимущество перед Вашингтоном и его союзниками в производстве ядерного оружия. Об этом говорится в американской ядерной доктрине, несекретную часть которой обнародовало издание The Huffington Post.

Россия превосходит Соединенные Штаты в производстве ядерного оружия. Такое утверждение содержится в проекте ядерной доктрины Вашингтона, выдержки из которой публикует издание The Huffington Post.

В документе отмечается, что превосходство Москвы заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии. Подчеркивается, что Россия работает над модернизацией баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Это, по оценке экспертов, потребовало от администрации Дональда Трампа более решительного подхода и пересмотра своей ядерной доктрины. "Россия угрожает использовать эти маломощные ядерные вооружения, поэтому США должны соответствовать и удерживать русских", - делается вывод в публикации The Huffington Post.

Согласно доктрине, США не ставят знак равенства между Россией и Советским Союзом. "Россия - это не Советский Союз, а "холодная война" давно закончилась. Тем не менее, несмотря на все наши попытки поддерживать положительные взаимоотношения, Россия теперь рассматривает США и НАТО как своего ключевого оппонента и препятствие к осуществлению своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", - отмечается в документе.