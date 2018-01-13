МЧС оценило состояние пострадавшего от взрыва газа дома в Омске

Теги: взрыв омск газ Происшествие

Специалисты МЧС оценили повреждения жилого дома в Омске, где накануне произошёл взрыв, предположительно, газового баллона. Сообщается, что все инженерные коммуникации в норме. Возбуждено уголовное дело. Здание обследуют с помощью диагностического комплекса "Струна".

Всю ночь на месте ЧП в Омске продолжались аварийно-спасательные работы. Здание частично разрушено, повреждены три квартиры. В одной из них сразу после взрыва возник пожар. Всех жильцов пятиэтажки экстренно эвакуировали. Было проведено временное отключение и проверка систем тепло-, водо- и электроснабжения, передает "ТВ Центр".

Как сообщается, все инженерные коммуникации в норме. Жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, остаются в гостинице, остальным разрешили вернуться в квартиры. В результате происшествия пострадали семь человек. Шестеро из них в момент ЧП находились в той самой квартире, где произошёл хлопок.

"К нам доставлена семья из 6 человек - это двое взрослых, четверо детей. Все они в тяжелом состоянии. У всех тяжелые ожоги. Все ожоги сопровождаются термоингаляционным поражением и ожоговым шоком. Все пациенты размещены в реанимационных отделениях нашего учреждения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил заместитель главного врача БСМП-1 по хирургической помощи Андрей Прохоренко.