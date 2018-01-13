В Германии договорились о новом правительстве

Теги: В мире германия меркель

В Берлине завершились переговоры ведущих политических партий Германии по формированию правительства. Лидеры христианских демократов и социал-демократов Ангела Меркель и Мартин Шульц смогли сблизить свои позиции, которые ранее не давали им возможности создать коалицию. Выборы в Бундестаг прошли ещё 24 сентября, но ни у одной из партий не оказалось необходимого большинства, чтобы сформировать кабинет министров.

После неудачных попыток формирования правительства, названного "Ямайкой", Меркель должна была положить конец многомесячной неопределенности и заручиться поддержкой социал-демократов, передает "ТВ Центр". Пять дней переговоров, из которых самыми сложными были последние 24 часа – и, наконец, лидер СДПГ Мартин Шульц заявляет: его партия будет сотрудничать с блоком Меркель.

Договор, правда, носит рекомендательный характер. Окончательное решение будет принято 21 января на съезде социал-демократов. Пока Шульц, Меркель и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер подписали предварительный 28-страничный документ и при его согласовании канцлер шла на компромисс.

"Мы видим в наших переговорах возможность построить прочное правительство. Нас ждут трудные задачи. Переговоры о коалиции, вероятно, будут не легче предварительных", - сказала Меркель.

Критиковавший политику Меркель Мартин Шульц настаивал: необходимо не увеличивать расходы на НАТО, как того требует Трамп, а тратить деньги на развитие образования, инфраструктуры, цифровых технологий. Кроме того, Берлин продолжит поиск новых форм сотрудничества с Парижем. На этом настаивает и Меркель. Франция, конечно, слабее экономически и заинтересована в германских инвестициях, но политически Эммануэль Макрон уже давно вышел из тени канцлера и сам пытается влиять на глобальную повестку.

"Лично я доволен и полностью удовлетворен тем, что канцлер Меркель может двигаться к формированию необходимого коалиционного правительства, которого ждет Европа и особенно Франция", - отметил он.

В вопросе беженцев переговорщики хоть и договорились ограничить прием до 180-220 тысяч человек в год, но в то же время решили снять запрет на воссоединение семей мигрантов. Именно из-за кризиса, связанного с беженцами, и Меркель, и Шульц потеряли голоса на выборах. В парламент впервые прошла правая партия "Альтернатива для Германии".

Пока же Ангела Меркель остается самым популярным политиком Германии. Как ожидается, правительство будет сформировано до начала апреля - через полгода после провальных выборов.

Пётр Вершинин, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".