Собянин наградил лучших спасателей Москвы

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В Москве благодаря эффективной работе экстренных служб существенно снизилось количество пожаров. Сотрудники МЧС только за прошедший год, рискуя жизнью, спасли из горящих зданий более 300 человек. Сергей Собянин поблагодарил их за работу и наградил лучших.

Церемония награждения традиционно прошла в Белом зале мэрии. В торжественной обстановке собрались спасатели, пожарные, медики, летчики. Все те, кто обеспечивают безопасность жителей Москвы, передает "ТВ Центр".

"В Москве создана современная и эффективная спасательная служба. Благодаря большой профилактической работе, наведению порядка в городе за последние пять лет на треть уменьшилось количество пожаров. Благодаря вашему героизму, своевременности выездов на место происшествия в два раза уменьшилось количество погибших на пожарах", - отметил Собянин.

Среди награжденных больше всего, конечно, спасателей и пожарных. У этих людей нет праздников и выходных. Круглый год, 24 часа в сутки, они готовы прийти на помощь.

Сергей Собянин отдельно отметил достижения сотрудников экстренных служб. Каждый год они спасают сотни жизней. "Отдельные слова благодарности Московскому пожарно-спасательному центру. Вы, рискуя собственной жизнью, проявляя героизм, профессиональное мастерство - спасли в прошлом году более 300 человек. Хотел сказать слова благодарности и службе спасения на воде. Более 130 жизней спасено благодаря вашей своевременной реакции, быстрым действиям. Москва, конечно, не курортный город, но количество желающих искупаться в Москве-реке, в водоемах достаточно большое. Отдельные слова благодарности Московскому авиационному центру, благодаря которому - десятки спасенных жизней", - заявил Собянин.

Только летчики могут добраться в труднодоступные места и в кратчайшие сроки доставить пострадавших в больницу. Два дня назад в Солнцево грузовик сбил женщину с ребенком в коляске. Двухлетнего мальчика удалось спасти только благодаря оперативным действиям вертолетчиков.

"Главная сложность - быть в постоянной боевой готовности. Что характерно, последнее время мы не только днем, но и ночью в любых условиях, когда происходит авария, катастрофа, пожар - мы все время в готовности", - сказал начальник отдела полетно-информационного обслуживания ГКУ МАЦ Константин Верещагин.

Церемония по традиции не обошлась без бокала шампанского и общего фото на Казаковской лестнице. Почетные звания, грамоты и благодарности получили более 50 спасателей – многие из них сразу же вернулись к работе.

Никита Васильев, Дмитрий Шаракин, Павел Суменков, "ТВ Центр".