Собянин открыл второй полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России" по ЦФО

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Мэр Москвы Сергей Собянин провел открытие второго полуфинала всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" по ЦФО.

Новый этап конкурса "Лидеры России" стартовал в субботу в Подмосковье. Второй полуфинал открыл Сергей Собянин. За звание лучшего борются 300 молодых руководителей, сообщает "ТВ Центр".

Начинающим управленцам предстоит пройти сложнейшие испытания. В том числе проявить себя в открытых дискуссиях. Победителей ждут образовательные гранты, а также возможность устроиться в крупнейшие российские компании.

По словам Сергея Собянина, Москва также готова принять специалистов любых областей. Кроме того, для студентов и выпускников столичных вузов существует похожая на "Лидеров России" программа.