Рябков: США взяли курс на слом соглашения по Ирану

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Продление Дональдом Трампом режима снятия санкций с Ирана - это "не более чем косметика", не стоит переоценивать данный шаг. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану коррекции не подлежит, и Москва готова противодействовать попыткам Вашингтона его подорвать.

В МИД России прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном. "Мы вчерашние решения и заявления, прозвучавшие из Вашингтона, оцениваем крайне негативно, оправдываются наши худшие ожидания", - заявил РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, США взяли курс на слом СВПД. "И то, что продлены президентские wavers - исключения из санкционного режима еще на определенное время - это не более чем косметика, переоценивать значение этого шага не следует. Главное в том, что усиливается не просто нажимная, а ультимативная составляющая в подходе США к иранским делам", - подчеркнул Рябков.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп оставил в силе отмену санкций и ядерное соглашение с Ираном. Соответствующий документ президент США подписал в Белом доме, однако подчеркнул, что делает это в последний раз. Он снова призвал участников сделки, прежде всего, Евросоюз, ужесточить требования к Тегерану. Если это не будет сделано в ближайшие четыре месяца, Вашингтон выйдет из договора в одностороннем порядке. В Брюсселе ответили, что заявление Трампа "принято к сведению".