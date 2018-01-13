Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД

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Грузовой автомобиль и "Газель" столкнулись на внешней стороне МКАД около Варшавского шоссе. В результате инцидента пострадали два человека, их эвакуировали вертолетом. Обстоятельства аварии устанавливаются. СМИ опубликовали видео с места происшествия.

Два человека получили ранения в результате столкновения грузовика Scania и "Газели" на МКАД. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на внешней стороне 34 километра Московской кольцевой автодороги. На место инцидента прибыли экстренные службы и следователи. Пострадавших эвакуировали с помощью вертолета Московского авиационного центра.