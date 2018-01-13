Крым получил второй дивизион ЗРК С-400
Недалеко от Севастополя на боевое дежурство заступил новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Это уже второй подобный комплекс в Крыму. Он существенно укрепит противовоздушную и противоракетную оборону не только полуострова, но и Краснодарского края.
В Крыму на мысе Фиолент на боевое дежурство заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщает в субботу РИА Новости.
Как рассказал командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, постановка комплекса на боевое дежурство значительно повысит эффективность всей крымской ПВО.
"Вы будете обеспечивать защиту с воздуха населения Крыма, особо важных административных, промышленных и транспортных объектов не только на нашем российском полуострове, но и на значительной части территории Краснодарского края", - сказал он на церемонии заступления расчета на дежурство.
Ранее сообщалось, что второй дивизион ЗРК С-400 в Крыму будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной. Это связано с тем, что Киев усиливает агрессивную риторику в отношении полуострова и проводит испытания крылатых ракет.
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