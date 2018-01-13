Десятки человек заболели сальмонеллезом после посещения кафе в Улан-Удэ

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Массовое отравление произошло в Бурятии. Уже 66 человек, в том числе 9 детей обратились за медпомощью после посещения одного из популярных кафе Улан-Удэ.

После посещения кафе в Улан-Удэ недомогание почувствовали более 65 человек. Пострадавшие жалуются на сильные боли в животе, тошноту и высокую температуру. 50 жителей госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом сальмонеллёз, сообщает "ТВ Центр".

В МВД подтвердили, что все отравившиеся ели в одном кафе в период с 8 по 11 января. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении грубо нарушались санитарные нормы - его деятельность приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.