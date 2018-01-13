Ресин проинспектировал строительство храма на северо-западе Москвы
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Советник мэра и патриарха Владимир Ресин в субботу проверил, как ведется строительство храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского.
На северо-западе Москвы установили центральный купол с крестом в храме в честь святого великомученика Димитрия Солунского, сообщает "ТВ Центр".
Церковь на 500 прихожан возведена по индивидуальному проекту. Строительные работы планируется завершить весной, изготовление каменного иконостаса уже идет в мастерских Свято-Тихвинского университета.
В субботу ход строительных работ проинспектировал куратор программы "Двести храмов", советник мэра и патриарха Владимир Ресин.