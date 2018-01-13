Московские власти предложили стажировку финалистам конкурса "Лидеры России"

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Заключительный полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" в субботу открыл Сергей Собянин в Подмосковье. За звание лучшего борются 300 молодых руководителей. Победителей ждут образовательные гранты, а также возможность получить работу в крупнейших российских компаниях. По словам мэра, лучших специалистов готово трудоустроить и московское правительство.

В зале - представители редких профессий, бизнесмены, изобретатели. 300 успешных управленцев из Москвы борются за звание лучшего, передает "ТВ Центр". Конкуренция - жёсткая. Заявок на конкурс "Лидеры России" поступило почти 200 тысяч. На кону - миллионные гранты. Но главное - возможность общения с наставниками и перспективы трудоустройства в лучших компаниях страны. Такое деньгами не измеряется.

"Все они прошли жесточайший отбор из 200 000 заявок на полуфинал попали почти 3 700 человек и все, кто сегодня здесь, это люди, которые обладают уже сильными компетенциями по анализу числовой информации, вербальной информации, сильным лидерским потенциалом", - рассказал руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Среди участников есть совсем молодые управленцы. Никите Шестерину - 24 года. Несмотря на столь юный возраст, он готов на равных конкурировать с более опытными коллегами. "Я считаю, что возраст это не помеха для того, чтобы быть лидером. Лидер - это твой стержень, и те задачи, и те пути, которые ты сам себе выбираешь и которыми идешь", - сказал он.

Есть среди участников и женщины. Яна Панфилович своим примером доказывает: совмещать успешную карьеру и материнство можно. Одно другому не помеха. "У нас все-таки зачастую преобладает восточный менталитет, когда руководитель - мужчина. Это зачастую и к государству относится, и бизнесу. Я считаю, что у женщин большой потенциал. Потому что они иногда чуточку хитрее, чуточку дальновиднее, иногда мягко могут обойти все углы и достичь цели", - рассказала она.

Само участие в конкурсе для молодых и амбициозных - уже победа. Ведь это возможность показать себя на самом высоком уровне. И получить урок от лучших управленцев страны. Один из наставников конкурса - мэр Москвы. На церемонии открытия столичного полуфинала Сергей Собянин рассказал, что он здесь не только для того, чтобы делиться опытом. Лично присматривает кадры для московского правительства.

"Столице требуются специалисты самого различного профиля. Все, начиная от предпринимателей и заканчивая такими отраслями, как оборонно-промышленный комплекс, инновационная деятельность, научно-академическая деятельность. Ну и сама Москва представляет огромную корпорацию, где есть место для всех! И социальных проектов, и транспортных, и промышленных, и строительных. Главное условие - это профессионализм и желание работать", - отметил Собянин.

Победители получат гранты. Один миллион рублей на повышение квалификации в любом вузе страны. Лучшим участникам также предложат стажировку в столичном правительстве. А финал лидеров России пройдёт в феврале в Сочи.

Юлия Стёпина, Дмитрий Иванов и Александр Савин, "ТВ Центр", Москва.