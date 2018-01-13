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Правительство Южной Кореи приняло предложение КНДР о проведении 15 января переговоров на рабочем уровне по вопросу визита северокорейских деятелей искусства на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Сеул принял предложение Пхеньяна о встрече 15 января по участию артистов в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".

Ранее Северная Корея направила уведомление для проведения переговоров на уровне рабочих групп на северокорейской стороне деревни Пханмунджом 15 января по вопросу приезда художественного коллектива.

"Власти уведомили северокорейскую сторону, что (южнокорейская) делегация направится 15 января в пункт переговоров Пханмунджом", - говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

На этой неделе прошли первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи. Они завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог. Кроме того, страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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