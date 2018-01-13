В Госдуме и Совфеде высказались о новой военной доктрине США

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В верхней и нижней палате российского парламента ответили на заявления Вашингтона о "ядерном преимуществе" России. В Госдуме указали, что США, обвиняя Россию, ищут повод увеличить собственный ядерный потенциал. В Совфеде считают, что новая ядерная доктрина США отражает настроения Дональда Трампа.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя новую военную доктрину США, заявил, что Вашингтон ищет повод нарастить свой ядерный потенциал, обвиняя в этом Москву.

"Наша стратегическая линия направлена на паритет ядерного оружия. Ни в коем случае мы не хотим втягиваться в гонку вооружений и призываем, ограждаем другие страны от этого. Ядерный потенциал исходит из… паритетных условий, позиций со стороны нас и Соединенных Штатов Америки", - сказал депутат агентству РИА Новости.

Со своей стороны первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал, что США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере.

"На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", - сказал сенатор.

Ранее несекретную часть военной доктрины США обнародовало издание The Huffington Post. Там утверждается, что Москва имеет большое преимущество перед Вашингтоном и его союзниками в производстве ядерного оружия.