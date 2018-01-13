Умер участник встречи Грудинина с общественностью
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Участник встречи с кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым скончался в ходе мероприятия. Ему пытались помочь врачи, однако их попытки оказались безуспешны.
В Центральном доме литераторов в Москве один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скончался в ходе мероприятия. Об этом сообщает в субботу ТАСС.
"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания", - обратился к залу лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Грудинин в субботу в ЦДЛ в Москве проводит встречу с доверенными лицами и представителями общественности. Он был зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты накануне.