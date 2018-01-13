ЛНР обвинила украинских снайперов в обстреле домов мирных жителей

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Власти Луганской народной республики рассказали, что украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Украинские силовики используют объявленное на востоке Украины перемирие для наращивания сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил в субботу и. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам местных жителей. "По информации от местных жителей садоводческого товарищества "Зеленая Роща", сегодня в 4:30 утра бойцы ВСУ открыли прицельный огонь из снайперского вооружения. В один из домов было прямое попадание в окно", - приводит слова Филипоненко РИА Новости.

Между тем, по данным Донецкой народной республики, украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня за сутки. "Донецкое направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись четыре раза, выпущена 31 мина. Мариупольское направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись пять раз, выпущено 44 мины", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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