Собянин поздравил московских журналистов с Днем российской печати

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников московских СМИ с Днем российской печати. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте мэра города.

Сергей Собянин в субботу поздравил московских журналистов с Днем российской печати.

"Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов - сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики. Москва - глобальный мегаполис, ежедневно и ежечасно создающий множество информационных поводов, сюжетов и событий. Мы реализуем крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры, которая получает достойное освещение в столичных СМИ. Ваши новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему нашу любимую Москву. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного Правительства и журналистского сообщества. Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", - сказал мэр.