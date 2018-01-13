В Люберцах более 20 детей попали в больницу из-за отравления в школе

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В кадетской школе в Люберцах произошло массовое отравление детей. По последним данным, госпитализирован 21 ученик. Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия.

Следователи устанавливают причины массового отравления детей в кадетской школе в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

"По предварительным данным, дети получили отравление в результате употребления пищи в МОУ "Кадетская школа". Количество пострадавших будет уточнятся. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует АГН "Москва".

Глава Люберец Владимир Ружицкий рассказал, что число пострадавших от отравления превысило 20 человек. "12 января произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - передала его слова пресс-служба администрации муниципалитета.

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