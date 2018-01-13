В МИД связали готовящиеся санкции США с выборами в России
Готовящиеся персональные санкции США в отношении России являются попыткой повлиять на ситуацию в нашей стране в преддверии выборов президента. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Вопрос об ответных мерах стоит отдельно, подчеркнул он, добавив, что "решение на этот счет будет принимать президент России в должное время".
Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал информацию о готовящемся в Вашингтоне докладе, содержащем перечень лиц, которые могут быть подведены под американские санкции.
"До конца января, как мы понимаем, должны появиться два доклада администрации (президента США) Конгрессу в рамках выполнения августовского антироссийского закона. Один из докладов, видимо, будет включать список физических, возможно, и юридических лиц, которые могут быть подведены под американские санкции, другой доклад, как мы понимаем, будет охватывать тему эффективности действующих санкций", - сказал агентству ТАСС Рябков, добавив, что "видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".
Замглавы МИД отметил, что Россия будет искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов. "Стоит отдельно вопрос о зеркальном, о симметричном или любом другом ответе. Решение на этот счет будет принимать президент России в должное время. Употребляя американскую же лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - сказал Рябков.
11 января Министерство финансов США сообщило о работе над новыми санкциями в отношении России. По словам главы ведомства Стивена Мнучина, о новых ограничительных мерах будет объявлено в ближайшее время. Санкции будут введены в соответствии с законом, подписанным Дональдом Трампом 2 августа 2017 года.
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