Земан лидирует после первого тура президентских выборов в Чехии

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В Чехии 12-13 января проходил первый тур президентских выборов. После подсчета результатов голосования на 95% избирательных участках выигрывает действующий глава государства Милош Земан – у него почти 40% голосов. Его соперником во втором туре станет экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош.

Чешское телевидение в субботу сообщило о победе Милоша Земана в первом туре выборов президента с 39,1% голосов. Во второй тур выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош.

"Второй тур выборов с участием кандидатов в президенты Земана и Драгоша состоится 26-27 января 2018 года", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.