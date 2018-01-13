Бывшие военные США призвали не подпускать Трампа к "ядерной кнопке"

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Контроль президента Дональда Трампа над "ядерной кнопкой" должен быть на законодательном уровне ограничен Конгрессом США. С таким призывом выступили бывшие американские военные. Они отмечают, что ряд действий Трампа "представляют собой очевидную угрозу стране и миру".

17 бывших военных США опубликовали письмо на сайте правозащитной организации Global Zero, выступающей за ядерное разоружение. В нем они призвали ограничить доступ президенту Дональду Трампу к "ядерной кнопке".

"Перед выборами (в 2016 году) мы выражали тревогу по поводу способности Дональда Трампа быть верховным главнокомандующим и предупреждали, что он не должен быть допущен к так называемой "красной кнопке". После года его президентства наши опасения только усилились, и мы должны поднять их вновь", - говорится в письме военных, которое цитирует РИА Новости.

Авторы послания отмечают, что Трамп "постоянно демонстрирует упрямство в игнорировании международной политики и дипломатии и широко разбрасывается ядерными угрозами".

В начале января Трамп ответил руководителю КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка", при этом она "гораздо больше и гораздо более мощная".

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