В Совфеде ответили на слова генерала ВСУ об украинской технике в Крыму

Теги: совфед Украина военный крым

Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на слова украинского генерала Игоря Романенко о том, что переданную Украине из Крыма военную технику нужно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

Первый зампредседателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игоря Романенко о том, что переданную из Крыма украинскую военную технику нужно проверить на наличие "скрытых подрывных устройств".

"Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" - они уже давно сработали", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение вернуть Украине ее военную технику из Крыма является жестом доброй воли со стороны России. По его словам, Владимир Путин неоднократно подчеркивал заинтересованность в нормализации российско-украинских отношений.

Читайте также:

Песков: предложение вернуть Украине ее технику - жест доброй воли