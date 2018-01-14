Послы России и США обсудили улучшение отношений между странами

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Анатолий Антонов обсудил с Джоном Хантсманом улучшение отношений между Россией и США. По словам российского посла, во время встречи стороны наметили важные совместные шаги.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что в четверг обсудил с американским послом в нашей стране Джоном Хантсманом улучшение отношений между двумя государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

"К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", - сказал Антонов.

Он отметил, что во время встречи стороны наметили важные совместные шаги по улучшению связей. Антонов также подчеркнул, что считает Хантсмана умным и толковым профессионалом, который позитивно настроен на развитие отношений между Россией и США.