Жители России отметили Старый Новый год

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И опять Новый год. В России встретили праздник по старому календарю. В Москве до позднего вечера продолжались уличные гуляния. Ведь это еще был и заключительный день грандиозного фестиваля "Путешествие в Рождество". Как отметили Старый Новый год в столице и в других российских регионах – в репортаже "ТВ Центра".

Иностранные гости столицы - в недоумении. В России снова развернулись праздничные гуляния по случаю Нового года, только уже по старому стилю. Традицию дважды садиться за праздничный стол россияне чтут уже сто лет подряд, с тех самых пор, как страна сменила юлианский календарь на григорианский, передает "ТВ Центр".

Уловить праздничное настроение повторно. Снова пережить радостные эмоции в эту ночь стремился каждый третий, если не второй, россиянин. Соцсети пестрят праздничными видео. На Старый Новый год было все, как и две недели назад: бой курантов, салют, елка и, конечно, новогоднее застолье.

Новогоднее настроение в эту ночь царило во всех регионах страны. В Екатеринбурге к празднику подошли основательно: сделали огромный 17-ти метровый снежный торт со свечами. В Астрахани устроили настоящий зимний бал. А в Иркутске в честь Старого Нового года моржи устроили забег в купальниках. Отпраздновать второй Новый год решили не только взрослые, но и дети - всего два десятка местных жителей.

Заряжаться позитивом от повторного празднования Нового года предпочитают и жители бывших советских республик. Там до сих пор помнят и поддерживают эту традицию.

Однако, помимо "новогодних" атрибутов у праздника есть и собственные традиции. В Северной Осетии, например, принято угощаться не только самому, но и задабривать темные силы. В Старый Новый год здесь чтут покровителя жилища. Очередной повод для гуляний поддерживают и в казачьих станицах: танцуют вокруг костров, где сжигают праздничные елки. А еще во многих регионах страны в этот день лепят вареники, но не простые, а с предсказанием. Считается, что Старый Новый год - идеальное время для гадания. На удачу, на счастье, на суженого. День, когда можно не только повторить праздник, но еще и еще раз испытать удачу.

Елена Сахно, Анастасия Мартынова, Александр Званцев, "ТВ Центр".