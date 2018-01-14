В Люберцах число пострадавших от отравления в школе возросло до 39 человек

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В подмосковном городе Люберцы увеличилось количество пострадавших от отравления некачественной пищей в школе. В настоящее время с острой кишечной инфекцией госпитализированы 36 воспитанников и трое сотрудников учебного заведения.

В подмосковных Люберцах в больницы продолжают поступать пострадавшие от отравления некачественной пищей в кадетской школе, передает "ТВ Центр".

С острой кишечной инфекцией госпитализированы 36 воспитанников и трое сотрудников учебного заведения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Начата проверка двух предприятий, отвечавших за обеспечение школы продуктами. Пищевой блок в самом заведении закрыт, с понедельника часть детей переводят на дистанционное обучение.

"По результатам эпидемиологического расследования будут приняты меры административного воздействия. В настоящее время эпидемиологическое расследование для того, чтобы установить причины и условия случившегося продолжаются, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", -сказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычева.

Тем временем в Бурятии возросло число пострадавших от массового отравления в одном из популярных кафе Улан-Удэ. За медицинской помощью обратились 133 человека, из них более 60 госпитализированы. Среди заболевших сальмонеллезом - 12 детей. В кафе были выявлены грубые нарушения санитарных правил, его деятельность приостановлена, внеплановые проверки проходят у поставщиков предприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.