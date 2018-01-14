МЧС ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на Лене

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Спасатели завершают работы по предотвращению нефтяного загрязнения реки Лены после падения в воду двух большегрузов. Бензовоз с двадцатью тоннами нефтепродуктов провалился под лед на нелегальной переправе 11 января, за ним последовал автокран, который должен был вытянуть машину.