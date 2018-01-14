МЧС ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на Лене
Теги: мчс нефть иркутск Происшествие река
Спасатели завершают работы по предотвращению нефтяного загрязнения реки Лены после падения в воду двух большегрузов. Бензовоз с двадцатью тоннами нефтепродуктов провалился под лед на нелегальной переправе 11 января, за ним последовал автокран, который должен был вытянуть машину.
Аварийные работы завершаются в Иркутской области. Задача МЧС - предотвратить распространение нефтяного загрязнения реки Лены и поднять из-подо льда два большегруза, передает "ТВ Центр".
Бензовоз с двадцатью тоннами нефтепродуктов провалился под лед на нелегальной переправе 11 января, за ним последовал автокран, который должен был вытянуть машину. На поверхности воды из-за разлива топлива образовалось загрязнение площадью 500 квадратных метров. Более 40 спасателей ликвидируют разлив нефтепродуктов с помощью сорбента и боновых заграждений. Угрозы жизнеобеспечению населения нет.