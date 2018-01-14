Украинские радикалы напали на Российский центр науки и культуры в Киеве

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Сотрудники Российского центра науки и культуры в Киеве не смогли попасть на территорию учреждения накануне утром. Это произошло из-за того, что украинские радикалы обмотали ворота цепью и повесили на них замок.

Очередное нападение украинских радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве. Сотрудники пришли на работу накануне утром и не смогли попасть на территорию учреждения, передает "ТВ Центр".

На этот раз националисты из организации "Чёрный комитет" обмотали ворота цепью и повесили на них замок. В нашем посольстве заявили, что возмущены хулиганской выходкой. Подчеркнув, что подобные провокации уже приобрели системный характер. В рождественскую ночь Российский центр науки и культуры облили краской, а также обклеили листовками с экстремистским содержанием. А в августе здание забросали дымовыми шашками.