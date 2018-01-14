В сирийской Латакии впервые за несколько лет прошел футбольный матч

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В сирийской Латакии на одной из крупнейших футбольных арен на Ближнем Востоке впервые за последние несколько лет прошёл профессиональный матч. Во время войны стадион использовали в качестве пункта размещения беженцев. Теперь, когда террористы разгромлены, спорткомплекс постепенно восстанавливают. Обновляют игровые площадки, бассейны и крытые залы.

Матч пройдет на любом газоне, даже если он порос сорняком, а на трибунах всего пара сотен болельщиков. Фанаты шумно поддерживают своих - команду Латакии. Соперники - из Дамаска, передает "ТВ Центр".

"Мы рады впервые за долгие годы играть на этом стадионе, и пусть мы сегодня на выезде и без групп поддержки на трибунах, чувствуем себя, как дома", - сказал игрок ФК "Аль-Кисва" (Дамаск) Халед Ляхам.

Во время игры много нарушений. Футболисты нервничают. Оно и понятно. На кону – кубок чемпионов Сирии. В крупнейшем спорткомплексе Латакии встречаются сильнейшие команды. Уцелевших во время войны стадионов почти не осталось. Вот и главная арена, не может похвастать былой роскошью.

В это трудно поверить, но за время войны чемпионат Сирии по футболу отменяли всего один раз. А власти и меценаты продолжали финансировать и профессиональные команды и любительские, даже во время боевых действий. 30 процентов ассигнований в области спорта шли именно на поддержку футбола. И как результат, сейчас во все еще воюющей стране за право называться сильнейшим регулярно борются 19 клубов.

Конечно, война ударила по спорту очень сильно. Сотни атлетов из страны уехали. Многие бывшие звезды подрабатывают официантами или скитаются по лагерям беженцев за рубежом. Но в Сирии растет новое поколение и футболистов и пловцов и боксеров.

Первокурсник юридического факультета Джафар уже трижды выигрывал чемпионаты Латакии среди юниоров. Коронный удар – апперкот в корпус. Кумир – Мухаммад Али. Этот поединок, не без труда, он выиграл по очкам.

"Бой получился тяжелый, но я занимаюсь по два раза в день, хочу идти в спорте и дальше, стать чемпионом Азии", - отметил Джафар Ас-Саад.

О золотых медалях, мечтают и малыши в группе плавания. Этот вид спорта тоже хорошо развит в Сирии. И желающих заниматься с каждым годом все больше. Постепенно бассейны, поля, залы восстанавливают по всей стране. Вот и спорткомплекс в Латакии, обещают привести в порядок очень скоро.

"Во время войны здесь жили 12 тысяч беженцев, и четыре года мы не могли провести капитальный ремонт, но сейчас беженцы уже уехали, и мы скоро не только восстановим комплекс, но и откроем новые секции карате, дзюдо и кикбоксинга", - подчеркнул директор спортцентра имени Хафеза Аль-Асада Нидаль Якуб.

Власти Сирии уже выделили на эти цели четыре миллиарда лир. А руководство комплекса уверяет, что через полгода, он будет как новенький.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".