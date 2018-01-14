Губернатор Гавайев извинился за ложную ракетную тревогу

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В США начали расследование по факту ложного сообщения о воздушной атаке на Гавайи. Сигнал о приближении к островам баллистической ракеты был отправлен жителям штата на мобильные телефоны. Предупреждение о нападении также в прямом эфире транслировали местные телеканалы и радиостанции. Всем велели немедленно спрятаться в укрытии. Людей охватила паника.

Полуторомиллионное население архипелага Гавайи почти на час охватила паника. С декабря прошлого года, на Гавайских островах вновь звучат оповещения об опасности ядерного удара. Сирену испытывают ежемесячно в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. Но в этот раз все было по-настоящему. Жители штата начали массово получать тревожные SMS-уведомления в 8 утра. О ракетной атаке население оповещали по радио и телевидению, передает "ТВ Центр".

"Тихоокеанское командование обнаружило баллистическую ракету, которая летит на Гавайи. В течение нескольких минут она может взорваться на земле или в море. Если вы в помещении - немедленно закройте двери. Если на улице - немедленно ищите убежище. Это не учения!", - говорилось в сообщении.

Опровержение пришло лишь спустя 37 минут. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны произошедшее назвали недоразумением. В Тихоокеанском командовании подтвердили, что не обнаруживали летящих в сторону Гавайских островов баллистических ракет. Позже выяснилось, что во всем виноват человеческий фактор. Во время пересменки, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций по ошибке нажал не на ту кнопку. Губернатор Дэвид Айдж принес жителям штата свои извинения.

"Произошедшее - абсолютно неприемлемо. Это затронуло большое число людей. Я прошу прощения за ту боль и смятение, которые испытали жители Гавайев. Я очень зол и разочарован этим инцидентом. Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", – отметил губернатор.

О ложной тревоге проинформировали президента Дональда Трампа. Власти США объявили о начале "всестороннего расследования" в связи инцидентом.

Никита Васильев, "ТВ Центр".