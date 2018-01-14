В Москве завершается фестиваль "Путешествие в Рождество"

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В Москве в воскресенье завершается фестиваль "Путешествие в Рождество". Официальные цифры еще наверняка будут уточняться, но уже сейчас можно с уверенностью сказать - праздник удался! В ёлках можно было заплутать - их на улицах города было более двух с половиной сотен. Целый лес. 20 миллионов светодиодов создавали новогоднюю иллюминацию. Семь тысяч артистов выступили с программой - общей длиной в 444 часа!

Яркое, вкусное и фантастическое! Таким фестиваль запомнят более 10 миллионов москвичей и гостей столицы, отправившихся в "Путешествие в Рождество" в дни зимних каникул. Новые высоты взяты, новые рекорды поставлены, передает "ТВ Центр".

"В этом году, действительно, небывалая цифра. У нас три миллиона человек встретили новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках культуры и отдыха Москвы", - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Похоже, не только туристов прибыло больше, но и москвичи никуда не разъехались. И как заманчиво оказалось встретить новый год на открытом воздухе под гром салюта. В этот раз его запускали во всех округах города – 19 тысяч залпов.

Более 300 праздничных площадок. Центрами притяжения стали пешеходная Тверская улица, ВДНХ, парки Горького и Сокольники. Развлечения на любой вкус. Выше всех похвал - праздничная иллюминация.

На Площади Революции - самая большая ледяная горка. Ее собрали как конструктор – из почти двухсот пятидесяти блоков. На Поклонной горе - самая большая в мире новогодняя игрушка. Гигантский ёлочный шар, в 17 метров высотой, еще крупнее, чем в прошлом году. Появилась новая традиция - внутри шара загадывать желания. А на Манежной площади вырос сказочный еловый лес.

"Новый год стал самым массовым за все прошедшие годы благодаря красочному оформлению города, городских площадей, улиц, парков, созданию площадок "Путешествие в Рождество", участию в них сотен учреждений культуры и театров", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Порядок и безопасность обеспечивали более 20 тысяч сотрудников полиции. Постоянно дежурили 80 медицинских и более тысячи аварийных бригад. Обошлось без серьезных происшествий и коммунальных аварий. Общественный транспорт впервые работал всю новогоднюю ночь.

"Им в общей сложности воспользовалось 10 миллионов 600 тысяч пассажиров. Благодаря этой работе москвичи и гости города могли с комфортом и быстро добраться до фестивальных площадок в любой точке города", - отметил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Впервые в истории столичной подземки в её владениях появился ледовый каток! Его залили в переходе с метро на МЦК между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина". И покататься, и коньки на прокат – все бесплатно. Желающих оказалось немало – более двух тысяч пассажиров совместили приятное с полезным. А самый большой искусственный каток на ВДНХ преобразился в волшебный космодром. Кругом лазерные установки, спецэффекты и оптические иллюзии.

Главные гости фестиваля - детвора. Только на "Елке мэра" в Гостином дворе побывали более 50 тысяч зрителей. Как и положено – с хороводами и подарками. И праздник продолжается. На дворе Старый Новый год. Вечером горожан еще ждут световые инсталляции и ледовое шоу. Но все хорошее когда-нибудь да заканчивается. Подходит к концу и "Путешествие в Рождество". В понедельник новогодние конструкции начнут разбирать. Останется традиционная зимняя подсветка. Вместе с прибывающим световым днем она спасет москвичей от депрессии, не даст зачахнуть и поможет дотянуть до весны.

Марина Глебова, Егор Киселев и Юлия Степина, "ТВ Центр".