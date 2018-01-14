Сильное землетрясение произошло у берегов Перу

Теги: землетрясение Стихия перу

Мощное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 12:18 по московскому времени в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука.

Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Перу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:18 по московскому времени. Эпицентр стихии находился в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.