Собянин: протяженность московских дорог за семь лет выросла на 16%

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Протяженность столичных дорог за последние семь лет выросла на 16%. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, только в прошлом году было построено 124 километра дорог, 37 мостов, эстакад и тоннелей, а также 30 пешеходных переходов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние семь лет протяженность столичных дорог выросла на 16%. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Только в прошлом году мы построили 124 километра - это как расстояние от Москвы до Дубны. Прибавьте к этому еще 37 мостов, эстакад, тоннелей и 30 пешеходных переходов", - сказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что строительство дорог велось в существующей городской застройке, в переплетении инженерных коммуникаций и в условиях временного ограничения движения.