В Москве загорелся экскурсионный автобус с детьми

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Перевозивший школьников экскурсионный автобус загорелся на юго-востоке столицы. Инцидент произошел недалеко от дома №187 на Волгоградском проспекте. В результате происшествия никто не пострадал.

На юго-востоке столицы загорелся экскурсионный автобус, перевозивший школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар возник в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который перевозил 18 школьников из Лыткарино", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел недалеко от дома №187 на Волгоградском проспекте. Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что автобус с детьми направлялся в московскую усадьбу Деда Мороза. Все 18 школьников были отправлены к месту назначения самостоятельно. Для обратной перевозки детей запланирован резервный автобус.