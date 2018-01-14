СКР возбудил дело по факту отравления в кадетской школе в Люберцах

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Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в кадетской школе в подмосковном городе Люберцы. По данным следствия, сотрудники ООО "Огонек" при приготовлении завтрака и обеда в учебном заведении нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в кадетской школе в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления учащихся МОУ "Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы", по признакам преступления, предусмотренного статьей "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, работающие по договору соисполнителя с ООО "Территория вкуса" сотрудники ООО "Огонек" при приготовлении завтрака и обеда в школе нарушили санитарно-эпидемиологические нормы.

В субботу появилась информация о массовом отравлении учащихся кадетской школы в Люберцах. По последним данным подмосковного Роспотребнадзора, в лечебные учреждения поступили 47 обращений об отравлении, из них 39 — от несовершеннолетних. В настоящее время в больнице остаются 23 человека.

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