Путин рассказал о сходстве коммунизма с христианством

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По словам Владимира Путина, коммунистическая идеология очень похожа на христианскую веру. Кроме того, российский президент сравнил отношение коммунистов к телу Владимира Ленина в мавзолее с отношением верующих к мощам святых.

Президент России Владимир Путин заявил, что коммунистическая идеология очень похожа на христианскую веру. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова "Валаам" на телеканале "Россия 1".

"Коммунистическая идеология - очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть", - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер сравнил отношение коммунистов к телу основателя советского государства Владимира Ленина в мавзолее с отношением верующих к мощам святых.

"Ленина положили в мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что советская власть не придумала тогда ничего нового, а просто приспособила под свою идеологию давнее изобретение человечества.