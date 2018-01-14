Самолет выкатился за пределы ВПП и скатился со склона в Турции

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В Турции пассажирский самолет Boeing-737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился со склона при посадке в турецком городе Трабзон. На борту воздушного судна находились 162 человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился со склона при посадке в аэропорту турецкого города Трабзон. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным турецких СМИ, самолет летел из Анкары в Трабзон. После посадки воздушное судно скатилось со склона и остановилось в нескольких метрах от воды. На борту самолета находились 162 человека. Они были успешно эвакуированы. В результате происшествия пострадавших не оказалось.

В настоящее время специалисты выясняют все причины и обстоятельство произошедшего.