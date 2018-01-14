Власти Ирана заявили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера

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Иранские власти признали погибшими всех членов экипажа танкера "Саньчи", который столкнулся с сухогрузом в Восточно-Китайском море. В воскресенье корабль полностью ушел под воду.

Все члены экипажа иранского танкера "Саньчи", который столкнулся с сухогрузом в Восточно-Китайском море, признаны погибшими. Об этом сообщили власти Ирана, передает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что ЧП произошло неделю назад, корабль полностью ушёл под воду только в воскресенье. Утром на охваченном огнём танкере прогремел очередной мощный взрыв, в результате которого обвалилась носовая часть судна. В зоне бедствия образовалось масляное пятно, площадью 10 квадратных километров.

Танкер, который перевозил 140 тысяч тонн газового конденсата, столкнулся с сухогрузом 6 января. На борту иранского корабля находились 32 человека. Спасателям удалось найти тела лишь трёх моряков. В настоящее время специалисты пытаются устранить последствия ЧП.