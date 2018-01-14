Над входом в отель Трампа появилась огромная проекция слова "гадюшник"

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В Вашингтоне над входом в отель Дональда Трампа появилась огромная световая проекция слова shithole, которое переводится с английского как "гадюшник" или "грязная дыра". Ранее в пятницу американский президент назвал этим словом африканские страны, из которых в США прибывают беженцы.

Над входом в отель Trump International Hotel в Вашингтоне появилась огромная световая проекция слова "гадюшник" (shithole, вариант перевода – "грязная дыра"). Об этом сообщает РИА Новости.

Видео на своей странице в Twitter опубликовал основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который ранее уже проецировал на отель фразы с критикой президента США Дональда Трампа. Кроме слова "гадюшник", авторы надписей разместили на здании проекцию со словами: "президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США".

В пятницу на встрече с членами Конгресса, посвященной нелегальной иммиграции, Трамп назвал африканские страны, из которых в США прибывают беженцы, "грязными дырами". При этом он подчеркнул, что можно было бы принять граждан из таких стран как Норвегия.

Впоследствии американский президент признал, что слова, сказанные им о приезжающих иммигрантах, были слишком жесткими.

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