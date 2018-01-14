Премьер Венгрии подверг критике политику ЕС по отношению к России

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Премьер-министр Венгрии раскритиковал политику Евросоюза по отношению к России. По словам Виктора Орбана, венгерская сторона не может повлиять на крупные европейские государства, которые хотят ужесточения санкций против нашей страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Европейского союза по отношению к России. Об этом сообщает ТАСС.

"ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя", - сказал Орбан.

Он также отметил, что Венгрия не может повлиять на крупные европейские страны, которые хотят ужесточения санкций против России. По словам венгерского премьера, сейчас, "чтобы считаться хорошим европейцем", принято критиковать российское руководство.

"Несмотря на это, нужно признать, что президент России Владимир Путин вновь сделал свою страну сильной, Россия опять является одним из актеров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, а все остальное придет потом", - добавил Орбан.