Кадетская школа в Люберцах закрыта на каникулы после отравления детей

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Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий заявил, что в кадетской школе после массового отравления детей объявили дополнительные каникулы. По последним данным, количество госпитализированных увеличилось до 46 человек.

В кадетской школе в Люберцах после массового отравления детей объявили дополнительные каникулы. Об это сообщается "Интерфакс" со ссылкой на главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого.

"В связи с выявленными фактами массового заболевания детей и сотрудников кадетской школы городского округа Люберцы острой кишечной инфекцией, принято решение объявить в этом образовательном учреждении с 15 января по 21 января дополнительные каникулы", - отметил Ружицкий.

Накануне появилась информация о массовом отравлении учащихся кадетской школы в Люберцах. По последним данным, количество госпитализированных увеличилось до 46 человек. По предварительному диагнозу, у пострадавших обнаружена острая пищевая токсикоинфекция. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

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