Мужчина выстрелил в прыгавшего на его автомобиле дебошира в Москве

Теги: полиция стрельба Происшествие москва

Мужчина выстрелил из травматического пистолета в дебошира, который прыгал на его машине у Белорусского вокзала в столице. По данному факту полицейские проводят проверку.

Недалеко от Белорусского вокзала в столице мужчина выстрелил из травматического пистолета в дебошира, который прыгал на его машине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по Москве.

"Около 0:30 возле Белорусского вокзала между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один повредил его машину, после чего повел себя неадекватно", - говорится в сообщении.

По данным полиции, дебошир начал прыгать на кузове машины и повредил зеркала. Затем владелец автомобиля потребовал прекратить эти действия, после чего хулиган попытался решить вопрос кулаками.

"Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу. Участники конфликта установлены полицейскими, по факту произошедшего проводится проверка", - отметили в МВД.