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Планы Вашингтона по созданию в Сирии так называемых "пограничных сил безопасности" означают, что США не собираются покидать Арабскую Республику. А это противоречит уставу ООН и нарушает суверенитет страны. Так в российском парламенте прокомментировали решение американских военных подготовить новые формирования из числа тех, кто воевал на стороне вооруженной оппозиции.

За время войны на фронтах и во время обстрелов погибли и были ранены 250 жителей деревни. Притом, что в Баду всего 700 семей, сообщает "ТВ Центр".

Этот гуманитарный конвой, который доставил в деревню продукты, уже третий. После того, как обедневшие семьи взяли под опеку российские военные и жить стало немного легче, и беженцы начали возвращаться. Сегодня привезли еще и подарки детям.

Малышам игрушки. От юнармейцев России. Школьникам пеналы с карандашами и фломастерами. Альбомы. Любопытная детвора тут же открывает гуашь и акварель. Кто-то уже пишет новенькими ручками в тетрадках.

"В принципе, все деревни в Сирийской Арабской республике развиты одинаково, это наиболее, скажем так, бедное село: не в каждом доме есть телевизор или газовая плита. Продукты питания себе могут позволить очень в мелких объемах, тем более, мясо, которое мы привезли в виде консервов, это считается деликатесом на этих столах, накрывается только на праздники", - рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Неутолимов.

"Боевики не смогли захватить наше село. Сейчас, слава богу, у нас стало спокойно. Сын мой погиб на фронте, за него мы получаем пенсию, но она маленькая - всего 10 тысяч лир. Спасибо за то, что вы регулярно нам помогаете, иначе было бы очень трудно", - говорит Сухеля Амуршид.

Такие грузовики с продуктами, канцтоварами и теплыми вещами каждый день отправляются во все районы страны. За последние дни в населенные пункты, освобожденные от боевиков, Центр примирения доставил более 15 тонн продовольствия. Сегодня на марше уже новые конвои. Например, в Дейр Эз-Зор, куда только за сутки вернулись свыше полутора тысяч человек.

Каждому нужна и медицинская помощь. Лекарства в деревнях найти трудно. Ездить к докторам в города слишком дорого. "Благодаря вашим врачам мы смогли восстановить работу медпункта. Он один на всю деревню. И только один фельдшер работает. А ваши специалисты очень опытные, поэтому к ним всегда много людей хотят прийти", - отметил представитель местной администрации Амер Сальхаб.

Российских офицеров в деревне давно знают по именам и всегда ждут. Потому что они принесли надежду на то, что в их провинцию вернется мир.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".