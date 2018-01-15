Саакашвили усомнился в подлинности письма Порошенко к ФСБ

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили усомнился в подлинности опубликованного грузинским телеканалом "Рустави-2" письма президента Петра Порошенко директору ФСБ в 2007 году, в котором он заявил, что не намерен вредить интересам России.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал опубликованное в СМИ заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он не намерен вредить интересам России.

"Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ", - написал он в Facebook.

Ранее грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Саакашвили, опубликовал заявление Порошенко, написанное в 2007 году, после того, как его не впустили в Санкт-Петербург. Тогда еще депутат Верховной Рады Порошенко написал письмо директору ФСБ, в котором обещал на заниматься антироссийской деятельностью. По словам Порошенко, он прибыл в Санкт-Петербург для того, чтобы встретиться с родителями жены сына.

В администрации Порошенко оперативно прокомментировали ситуацию посреди ночи, назвав это заявление подделкой. В пресс-службе отметили, что сын Порошенко Алексей женился только в 2013 году.

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