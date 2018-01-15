Совфед задумал ввести санкции в отношении функционеров WADA

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Ряд функционеров WADA может подвергнуться санкциям со стороны России. Сейчас в Совфеде идет процесс определения людей, стоящих за отстранением сборной нашей страны от участия в Олимпиаде-2018. Также изучается возможная причастность к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и призвать их к ответу по завершении Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом пишет газета "Известия".

По словам председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова, ограничительные меры будут введены против тех сотрудников, которые причастны к отстранению российской сборной от Игр-2018.

Сейчас определяется круг лиц, причастных к отстранению сборной России. Речь идет "о почти десятке человек". Среди них есть граждане США и Великобритании.

Также в Совете Федерации сообщили, что изучат вопрос возможной причастности к решению WADA американского ФБР и спецпрокурора США Роберта Мюллера.

10 января хакеры из Fancy Bears опубликовали результаты своего расследования по деятельности WADA. Они установили, что комиссия агентства, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР. По их данным, целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК.

В подтверждение своих слов было опубликовано письмо, направленное директором по правовым вопросам МОК Говардом Ступпом на имя генерального директора комитета Кристофа Де Кеппера и других чиновников МОК.

До этого по итогам доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном Россию обвинили в государственном вмешательстве в допинговую систему страны.