МВД планирует заменить штрафы за побои арестами

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МВД и Минюст планируют исключить денежное наказание за побои из Административного кодекса. Такая мера прорабатывается по рекомендации правительственной комиссии по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Предлагается оставить административный арест и обязательные работы.

Из статьи Административного кодекса России о побоях может быть исключено наказание в виде штрафа. Об этом пишет газета "Известия".

Рекомендации о внесении изменений в статью 6.1.1 КоАП России "Побои" были направлены МВД и Минюсту правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

После отмены штрафов законодательством будут предусмотрены только два вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ.

Статья о побоях была декриминализирована летом 2016 года. В начале 2017 года к административным правонарушениям были отнесены побои в семье в случае, если они совершены впервые. Под побоями подразумеваются действия, которые причинили физическую боль, но не повлекли тяжелых последствий для здоровья.

По мнению экспертов, административный арест и обязательные работы являются более эффективными воспитательными мерами, чем штраф.