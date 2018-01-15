США намерены обучить отряды сирийских курдов для охраны границы

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Антитеррористическая коалиция во главе с США намерена создать на подконтрольной территории Сирии так называемые "силы охраны границы", состоящие в том числе из представителей курдско-арабского альянса "Сирийских демократических сил". В настоящее время подготовку проходят около 230 человек, конечная цель - группировка из 30 тысяч человек.

Коалиция во главе с США намерена подготовить около 30 тысяч человек и создать так называемые "силы охраны границы" в Сирии. Инициатива реализуется при содействии "Сирийских демократических сил". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила

"В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек", - сказал он.

Вил отметил, что силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат на западе Сирии, контролируемой СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

Сирийские демократические силы - курдско-арабский альянс, объявивший своей целью борьбу с "Исламским государством" (организация запрещена в России). Граничащая с Сирией Турция неоднократно осуждала США за поддержку сирийских курдов, которых Анкара считает террористами.