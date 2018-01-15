КНДР обвинила США в попытках сорвать межкорейский диалог

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Власти КНДР обвинили Вашингтон в попытках сорвать диалог между Пхеньяном и Сеулом. На это указывают планы США разместить стратегические военные силы в районе Корейского полуострова, сообщают местные СМИ.

Пхеньян обвинил США в попытках помешать налаживающимся межкорейским отношениям, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В частности, Вашингтон готовится разместить в районе Корейского полуострова стратегические военные активы. Кроме того, США повторяют свое обещание не ослаблять санкции и давление, пока Север не откажется от ядерной и ракетной программ.

КНДР отмечает, что в случае необходимости власти страны ответят США в "нужное время".

9 января КНДР и Южная Корея впервые с декабря 2015 года провели переговоры. Они завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог. Кроме того, страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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