В результате конфликта в пермской школе пострадали учитель и пять учеников

Теги: школа пермь конфликт пострадавшие Происшествие

В результате конфликта между двумя учащимися Пермской школы пострадали пять учеников и учитель. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности края, оба школьника были вооружены ножами. По другим данным, нападение устроили двое неизвестных в масках, которые ворвались в учебное заведение.

В результате нападения в пермской школе пострадали пять учеников и учитель. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министерство территориальной безопасности края.

"Шесть пострадавших, всех забрала "скорая помощь". Здесь работают восемь медицинских бригад "скорой помощи", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

По другим данным, пострадали восемь человек. Конфликт произошел между двумя учащимися, оба были вооружены ножами. Одноклассники пытались их разнять, в результате чего получили ранения. Учитель получил резаную рану в области шеи.

В то же время в ТАСС со ссылкой на мэрию Перми сообщили, что на учеников школы №127 Мотовилихинского района города напали двое неизвестных в масках. Пострадали восемь человек.

"В школе номер 127 Мотовилихинского района Перми двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены. По предварительной информации восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников", - говорится в сообщении.