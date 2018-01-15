Неизвестный похитил 50 млн рублей из квартиры безработного москвича

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В Москве неизвестный похитил из квартиры безработного москвича деньги на общую сумму 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, ведется розыск злоумышленника.

В Москве полиция ведет розыск неизвестного, пробравшегося в квартиру на северо-востоке города и похитившего оттуда около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. Мужчина, проникший в квартиру безработного москвича, украл 12 миллионов рублей, 350 тысяч долларов и 250 тысяч евро. Общая сумма ущерба составила около 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется розыск неизвестного.